मऊ: आबादी के बीच बिना पंजीयन चल रहे कबाड़ गोदाम में लगी आग, 15 लाख का सामान जलकर खाक; पहुंचा दमकल दस्ता
जिले के खुरहट बाजार में बुधवार सुबह बिना पंजीयन संचालित कबाड़ गोदाम में आग लगने से करीब 15 लाख रुपये का सामान जल गया। दमकल की दो गाड़ियों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग घटना के कारणों की जांच कर रहा है।
विस्तार
रानीपुर थाना क्षेत्र के खुरहट बाजार में बुधवार सुबह आबादी के बीच संचालित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा करीब 15 लाख रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जांच में सामने आया कि गोदाम का अग्निशमन विभाग में पंजीयन नहीं था। जिले में कबाड़ गोदाम में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी विनय कुमार विश्वकर्मा खुरहट बाजार में किराये पर कबाड़ की दुकान चलाते हैं। मंगलवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे आसपास के लोगों ने गोदाम से धुआं निकलते देखा। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं। स्थानीय लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। मौके पर पहुंचे विनय कुमार ने गोदाम में आग फैलती देख पुलिस की डायल 112 सेवा और दमकल विभाग को जानकारी दी।
आग बुझाने के लिए आसपास के लोग समरसेबल और बाल्टियों से पानी डालने लगे। कुछ देर बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक गोदाम में रखा सामान जल चुका था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी के वर्मा ने बताया कि जिस गोदाम में आग लगी, उसका विभाग में पंजीयन नहीं था। आग पर काबू पा लिया गया है। घटना के कारणों की जांच कराई जा रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले शहर में संगीत पैलेस के पास आबादी के बीच संचालित कबाड़ गोदाम में भी आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। लगातार ऐसी घटनाओं के बाद आबादी के बीच चल रहे कबाड़ गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था और पंजीयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।