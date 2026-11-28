{"_id":"6b0a42e4782f38dd9c07a0b1","slug":"video-volleyball-tournament-begins-13-matches-held-on-the-first-day-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, पहले दिन हुए 13 मुकाबले।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा। रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में 12वीं दिवंगत गौरीलाल गोयल स्मृति अंडर-19 अंतरविद्यालयीय जिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुक्रवार को शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, निदेशक अभिषेक गोयल, निर्देशिका लता गोयल और जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव डॉ. डी.पी. शर्मा ने किया। पहले दिन बालक वर्ग में दस और बालिका वर्ग में तीन मुकाबले खेले गए। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में अशोका इंटेलेक्ट ग्लोबल स्कूल, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल (बाद), रमनलाल शोरावाला इंटरनेशनल स्कूल और ब्रजधाम विद्या मंदिर ने अपने-अपने मुकाबले जीते। कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, मथुरा ने केडी पब्लिक स्कूल, राया को पराजित किया। मेजबान रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल ने माउंट हिल एकेडमी को हराया। कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, बाद ने सोफिया पब्लिक स्कूल, राया को तीन सेटों में हराया। विद्या देवी जिंदल पब्लिक स्कूल ने अशोका इंटेलेक्ट ग्लोबल स्कूल को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। बालिका वर्ग में रतनलाल फूल कटोरी देवी विद्यालय ने कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, वृंदावन को पराजित किया। विद्या देवी जिंदल स्कूल, कोसीकलां ने माउंट हिल एकेडमी को हराकर अगले चरण में जगह बनाई। सेंट फ्रांसिस स्कूल ने रमनलाल शोरावाला इंटरनेशनल स्कूल, रावल को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालक वर्ग में 14 और बालिका वर्ग में 10 मुकाबले खेले जाएंगे। कुल 24 मुकाबलों के आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में विशेष उत्साह है।

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