VIDEO: मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर समूह सखियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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मथुरा में मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को समस्त समूह सखी एवं बैंक सखियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सखियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल और कार्य बहिष्कार की जानकारी देते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं पर विचार कर 15 दिन में समाधान का आश्वासन दिया। सखियों ने बताया कि समूह सखी और बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं परिवारों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और आजीविका से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद लंबे समय से मानदेय के भुगतान और बढ़ोतरी से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने मानदेय का नियमित एवं समय से भुगतान कराने, मानदेय में 15 हजार रुपये की सम्मानजनक वृद्धि, लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान तथा उनके कार्य एवं योगदान को उचित सम्मान देने की मांग की। इसके अलावा ऑनलाइन लोकोशन फीडिंग के लिए इंटरनेट सुविधा और स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। सखियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यवस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है। ज्ञापन देने वालों में शालू देवी, सुनीता, मंजू शर्मा, फूलमाला, सरोज, काजल, सुमन, तारा, वर्षा, किरन, उत्कर्ष, ऊषा सहित अन्य समूह सखी एवं बैंक सखी मौजूद रहीं।

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