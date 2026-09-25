यूपी: वृंदावन के आश्रम में मिली साधु की लाश, कटा हुआ था प्राइवेट पार्ट; जांच में जुटी पुलिस

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साधु की पहचान मध्य प्रदेश निवासी दीपक (24)के रूप में हुई है। वह 2025 से आश्रम में रह रहा था।







मथुरा के वृंदावन में एक आश्रम में साधु का शव मिला। बताया गया कि आश्रम की छत से कूदकर साधु ने की आत्महत्या की है। साधु का प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ मिला। जिस आश्रम में शव मिला, वहां संत प्रेमानंद महाराज के दीक्षित परिकर रहते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी।