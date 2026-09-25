बंटी हत्याकांड: कार से अगवा कर डंडों से पीटा, अंदरूनी चोटों से हुई मौत; आठ और आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर को गौसना निवासी शीला ने थाना जैत में तहरीर देकर अपने बेटों बंटी और शंकर को बंधक बनाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत कराई थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बंटी और उसके भाई शंकर को अलग-अलग स्थानों से कार में बैठाकर ले जाया गया था।पुलिस के मुताबिक, दोनों को मांट रोड की ओर ले जाकर डंडों से मारपीट की गई। इसके बाद दोनों को सड़क किनारे सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया। इलाज के दौरान बंटी की मौत हो गई, जबकि शंकर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष जैत सोनू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खासी मशक्कत के बाद आरोपी मनोज, सुनील, राजू, महेंद्र, अवधेश, ललित, ममता और गुड्डी को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन डंडे, दो मोबाइल और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बंटी ने आरोपी कुंजनगर निवासी भीमसेन की बेटी संजना से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसी रंजिश में योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने बंटी व शंकर का अपहरण कर मारपीट की थी। पुलिस मामले में जांच कर रही है।