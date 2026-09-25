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चौथी बार बनी दुल्हन: फिर उसने की वही हरकत, जो पिछली तीन शादियों में की; दूल्हे को लगा गहरा सदमा

Fri, 25 Sep 2026 02:48 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 02:48 PM IST
सार

धोखाधड़ी और छल कपट से तीन शादियों को छिपाने और चौथी शादी करने के बाद घर से गहने ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी प्राथमिकी सुरीर कोतवाली में दर्ज कराई है। 
 

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Woman Accused of Hiding Three Previous Marriages Leaving With Jewellery and Cash After Fourth Marriage
दुल्हन सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी जिस लड़की से शादी हुई, वो पहले से ही तीन शादियां कर चुकी थी। इस बात की उसे भनक तक नहीं लगने दी। चौथी शादी उसके साथ हुई। इसके बाद आरोपी ने वहीं काम किया, जो उसने पिछली शादियों में किया था। 
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कोतवाली सुरीर क्षेत्र के गांव राजागढ़ी निवासी गगन शर्मा ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 12 मार्च को नौहझील निवासी ज्योति के साथ हुई थी। गगन का आरोप है कि शादी के बाद से ही ज्योति और उसके घरवाले उससे रुपयों की मांग करने लगे। इसी दौरान उसे जानकारी हुई कि ज्योति की इससे पहले तीन शादियां हो चुकी हैं।
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पीड़ित ने बताया कि इन शादियों के बारे में उसे विवाह से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। गगन का ये भी कहना है कि ज्योति ने अपने पूर्व पतियों से किसी सक्षम न्यायालय से तलाक प्राप्त नहीं किया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद परिवार में विवाद की स्थिति बन गई।
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पीड़ित ने कहा कि शादी के कुछ समय बाद परिस्थितियां और बिगड़ गईं। ज्योति के व्यवहार को लेकर परिवार में तनाव रहने लगा।

 

बिना बताए घर से चली गई ज्योति 
पीड़ित ने बताया कि 16 जून को ज्योति बिना बताए घर से चली गई। इतना ही नहीं वो अपने साथ सोने के जेवर और नकदी भी ले गई। काफी तलाश के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर परिवार ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की। गगन का आरोप है कि इसके बाद ज्योति की ओर से उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जा रही है। जिससे वो सदमे में है। 
 

पुलिस जांच में जुटी 
शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सुरीर पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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