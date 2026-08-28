{"_id":"6a9187d988285afc660577e5","slug":"video-protest-for-chhata-sugar-mill-continued-even-on-raksha-bandhan-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षाबंधन पर भी जारी रहा छाता शुगर मिल के लिए धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के छाता क्षेत्र में किसानों की आजीविका का जरिया रही छाता शुगर मिल को दोबारा चालू कराने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी 15वें दिन जारी रहा। त्योहारी दिन होने के बावजूद पूर्व सैनिकों और किसानों का उत्साह कम नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने मिल गेट के बाहर धरना स्थल पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया और संकल्प लिया कि जब तक मिल शुरू होने की ठोस घोषणा नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक मिल की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों के आर्थिक अस्तित्व की है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और किसान उपस्थित रहे।

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