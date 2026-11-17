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मथुरा में फरह के परखम स्थित गो ग्राम में भाजपा की दो दिवसीय योजना बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को भी सियासी गतिविधियां तेज रहीं। सुबह गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो ग्राम परखम पहुंचकर विधि-विधान से गोपूजन किया। मंगलवार को बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी गो ग्राम पहुंचे। पहले दिन हुए मंथन की पूरी रिपोर्ट पार्टी पदाधिकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंपेंगे।

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