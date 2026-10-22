VIDEO: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दाऊजी महाराज के किए दर्शन

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प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बलदेव में श्री दाऊजी महाराज मंदिर में गर्भगृह में पूजा अर्चना कर दर्शन किए। दर्शन के बाद कहा भगवान के दरबार में सुकून व शांति मिलती है। भगवान के दर्शन कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ब्रज क्षेत्र का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, सरकार इसके लिए सदैव तत्पर है। इस दौरान भाजपा नेता व विधानसभा संयोजक मेरुकांत पांडेय, बलदेव विकास समिति अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडेय, सेवायत चंद्रप्रकाश पांडेय ने बलदेव में रोडवेज बस व्यवस्था नहीं होने से अवगत कराया, जिससे मथुरा सादाबाद मार्ग पर छ रोडवेज बस चलवाने की मांग की। जिससे सैकड़ों गांवों को आवागमन की सुविधा मिल सके।

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