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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh offered prayers to Shri Dauji Maharaj; the development of the Braj region is a priority for the state government, and the Minister was apprised of various issues.

VIDEO: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दाऊजी महाराज के किए दर्शन

Thu, 22 Oct 2026 11:57 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:57 PM IST
Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh offered prayers to Shri Dauji Maharaj; the development of the Braj region is a priority for the state government, and the Minister was apprised of various issues.
प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बलदेव में श्री दाऊजी महाराज मंदिर में गर्भगृह में पूजा अर्चना कर दर्शन किए। दर्शन के बाद कहा भगवान के दरबार में सुकून व शांति मिलती है। भगवान के दर्शन कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ब्रज क्षेत्र का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, सरकार इसके लिए सदैव तत्पर है। इस दौरान भाजपा नेता व विधानसभा संयोजक मेरुकांत पांडेय, बलदेव विकास समिति अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडेय, सेवायत चंद्रप्रकाश पांडेय ने बलदेव में रोडवेज बस व्यवस्था नहीं होने से अवगत कराया, जिससे मथुरा सादाबाद मार्ग पर छ रोडवेज बस चलवाने की मांग की। जिससे सैकड़ों गांवों को आवागमन की सुविधा मिल सके।
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