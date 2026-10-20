यूपी: यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, युवक की मौत; तीन दोस्त अस्पताल में भर्ती

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जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात कार में चार लोग सवार थे और वे नोएडा से आगरा की ओर यात्रा कर रहे थे। रात करीब एक बजे के आसपास, सुरीर कोतवाली क्षेत्र के माइलस्टोन 85 के पास गांव नगला मौजी के समीप यह दुर्घटना घटित हुई। कार के खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मारने के बाद कार सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।सूचना मिलते ही यमुना एक्सप्रेसवे सुरक्षाकर्मी और थानाध्यक्ष अरुण कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान, राजेश निवासी छौना, उत्तराखंड, जो वर्तमान में लोकल शॉपिंग सेक्टर, विभाग सी 9, बसंत कुंज, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के निवासी थे, को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने राजेश के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।हादसे में घायल हुए विनय सिंह, पियूष शर्मा और दक्ष, जो निवासी प्रिसास पार्क, थाना तिलक मार्ग दिल्ली हैं, को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद, पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटाकर यार्ड में खड़ा करवा दिया। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया।