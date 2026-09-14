{"_id":"6aa82444dcf43029320bb81d","slug":"video-high-voltage-drama-of-naked-sadhu-in-mathura-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मथुरा में नग्न अवस्था में साधु वेशधारी का हाईवोल्टेज ड्रामा, जुट गई भीड़; वाहनों की लगी कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के गोवर्धन के सौख अड्डा स्थित परिक्रमा मार्ग पर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अधेड़ साधु वेशधारी नग्न अवस्था में सड़क पर हंगामा करने लगा। राहगीरों और वाहन चालकों के बीच करीब आधे घंटे तक उसका हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने उसे समझाने और वहां से हटाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद लोगों ने उसे वहां से हटाने का प्रयास किया, जिस दौरान कहासुनी और हाथापाई की स्थिति भी बन गई।

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