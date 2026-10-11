VIDEO: मिशन शक्ति के तहत निकाला पैदल मार्च, महिलाओं को किया जागरूक

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मथुरा के थाना गोवर्धन की मिशन शक्ति टीम ने रविवार को मिशन शक्ति अभियान के फेज-6.0 के शुभारंभ के अवसर पर कस्बे में महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में पुलिस टीम के साथ आशा और एएनएम की महिलाएं भी शामिल रहीं। प्रभारी एसआई विनय बौद्ध के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

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