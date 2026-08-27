{"_id":"6a9039dc1f28dd56520c4580","slug":"video-drivers-clashed-after-collision-between-car-and-an-e-rickshaw-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कार और ई-रिक्शा में टक्कर के बाद चालकों में चले लात घूंसे, देखती रही पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के गोवर्धन में कार और ई-रिक्शा की टक्कर के बाद सौंख अड्डे पर दोनों वाहनों के चालकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हाथापाई और मारपीट में बदल गया। मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। मारपीट और हंगामे के चलते सौंख अड्डे पर यातायात प्रभावित हो गया और सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार और ई-रिक्शा की टक्कर के बाद दोनों चालकों में कहासुनी शुरू हुई थी। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया और यातायात को सुचारू कराया। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और टक्कर के वास्तविक कारण तथा मारपीट में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

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