{"_id":"6b0aab9e16cb1efb1a082a34","slug":"video-double-engine-government-has-taken-up-to-new-heights-of-development-shivraj-singh-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डबल इंजन सरकार ने यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया : शिवराज सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। प्रदेश में विकास के साथ कानून व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश में गुंडाराज हावी था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनका सफाया किया। गुंडे या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान फरह स्थिति गो अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए मजबूत कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। सपा सरकार के कार्यकाल में अपराध और गुंडागर्दी का बोलबाला था। आमजन खुद को असुरक्षित महसूस करता था। योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और कानून का राज स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन के रूप में बन रही है। डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है।

... और पढ़ें