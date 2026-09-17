VIDEO: दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव पर नंदोत्सव में उमड़े श्रद्धालु

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दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव बलदेव छठ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने जन्मोत्सव पर विशेष दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वेदपाठी विद्वानों के मंत्रोच्चारण के साथ श्री दाऊजी महाराज का पंचामृत स्नान अभिषेक हुआ। विशेष श्रृंगार हीरा जवाहरात धारण कराया गया। हीरा जवाहरात के विशेष दर्शन हुए। विशेष दर्शनों को श्रद्धालुओं का जनसैलाब नजर आया। मंदिर खचाखच भरा था। दोपहर 12 बजे समाज गायन में सेवायत श्रद्धालुओं ने जन्मोत्सव के पदों का गायन किया। विशेष महा भोग प्रसाद लगाया गया।11 कुंतल लड्डू का भोग प्रसाद लगाया गया। नंदोत्सव में दधिकाधौं उत्सव में लाला की छीछी के रुप में हल्दी केसर दही माखन आदि प्रसाद लुटाया गया। जन्मोत्सव की खुशी में नंदोत्सव में रोहिणी ने जायो लल्ला, मचयौ ब्रज में हल्ला नारियल आदि भजन रसिया गायन हुआ। नंदोत्सव में नारियल फल प्रसाद लुटाए गए। लूटने के लिए होड़ लगी रही। श्री दाऊजी मल्ल विद्या के गुरु के समक्ष नारियल लूटने के लिए मल्ल विद्या का प्रदर्शन हुआ। चारों ओर उमड़े श्रद्धालुओं ने दृश्य को देख कर आनंदित हो गये।

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