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VIDEO: वृंदावन पहुंचे सीएम योगी, श्री हरिदास प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया, संतों का सम्मान किया

Dhirendra Singh

Updated Thu, 03 Sep 2026 03:52 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 03:52 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को वृंदावन पहुंचे। पवनहंस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने के बाद भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री काफिले के साथ स्वामी श्रीहरिदास प्रेक्षागृह पहुंचे। ... और पढ़ें

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