{"_id":"6a92d119b1de8bae0208d9b0","slug":"video-bhuteshwar-station-in-mathura-set-for-makeover-work-on-third-and-fourth-lines-accelerates-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मथुरा में भूतेश्वर स्टेशन बदलेगा स्वरूप, तीसरी-चौथी लाइन का काम तेज; यात्रियों को होगा ये फायदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा में भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ढांचे के विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेशन क्षेत्र में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना के तहत नए प्लेटफॉर्म को भी विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य में रेलवे प्रशासन की ओर से तेजी दिखाई जा रही है, जिससे भविष्य में ट्रेनों के संचालन को और सुगम बनाया जा सके। वर्तमान में भूतेश्वर स्टेशन से अप और डाउन लाइन के साथ तीसरी रेलवे लाइन पर ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। दिल्ली-मुंबई रेलखंड पर चौथी लाइन बिछने और नए प्लेटफॉर्म के तैयार होने के बाद इस रेलखंड की क्षमता में इजाफा होगा। इससे ट्रेनों के आवागमन में सहूलियत मिलने के साथ ही रेल यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के चलते स्टेशन परिसर का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। बता दें, भूतेश्वर रेलवे स्टेशन को एनएसजी-5 श्रेणी में रखते हुए करीब 5.40 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। यह स्टेशन आगरा-दिल्ली रेलखंड पर स्थित है और मथुरा शहर के उपनगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्रीकृष्ण जन्मभूमि और भूतेश्वर महादेव मंदिर के भी नजदीक स्थित है। रेल अधिकारियों के मुताबिक सितंबर के अंतिम सप्ताह तक इस कार्य को पूरा किया जाना है।

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