{"_id":"6aa27b052ce6322cf7068850","slug":"video-baldev-chhath-festival-preparations-begin-with-grand-kalash-yatra-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव की धूम, कलश शोभायात्रा से शुरू हुआ बलदेव छठ महोत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलदेव। ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले बलदेव छठ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 17 सितंबर को होने वाले बलदेव छठ पर्व के उपलक्ष्य में श्री कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ गुरुवार को भव्य कलश शोभायात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा श्री दाऊजी महाराज मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। शोभायात्रा में श्रद्धालु बैंड-बाजों की धुन पर भजन-कीर्तन करते हुए नाचते-गाते चल रहे थे। महिलाओं ने पारंपरिक लहंगा-फरिया धारण कर ब्रजवासी स्वरूप में सज-धजकर सिर पर कलश रखे, भजन-कीर्तन करते हुए यात्रा में भाग लिया।

... और पढ़ें