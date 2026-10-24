{"_id":"6adcf0520459d1e2a2089dd8","slug":"video-an-appeal-to-the-youth-to-stay-away-from-drugs-and-participate-in-viksit-bharat-2047-developed-india-2047-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: युवाओं से नशे से दूर रहने और विकसित भारत-2047 में भागीदारी की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: युवाओं से नशे से दूर रहने और विकसित भारत-2047 में भागीदारी की अपील
मथुरा। मेरा युवा भारत केंद्र द्वारा जाजन पट्टी स्थित लॉर्ड कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ब्लॉक स्तरीय पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया। इसमें नशामुक्त युवा और विकसित भारत-2047 विषय पर युवाओं से नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह उर्फ डीएम और विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष सुल्तान सिंह तरकर थे। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, समाज में इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में योगदान देने का संवाद किया। जिला युवा अधिकारी अमित कुमार, भगवान सिंह इंटर कॉलेज मकहेरा के प्रधानाचार्य समुद्र सिंह, श्री आदर्श इंटर कॉलेज के व्याख्याता गंभीर सिंह तथा लॉर्ड कृष्णा इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सत्यवीर चौधरी रहे। इसमें प्रवक्ता रामेश्वर सिंह, रणधीर सिंह, संयोजक विश्वेंद्र चतुर्वेदी, पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक अनुपम सिंह, भगत सिंह तथा युवा मंडलों के सदस्य विकास, अरुण और आकाश ने भाग लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।