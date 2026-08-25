{"_id":"6a8d4f5e758c87cf6d0a6339","slug":"video-1200-kg-suspected-paneer-destroyed-in-mathura-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमीन में दफन किया गया तीन लाख रुपये का पनीर, जानें क्या थी वजह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: जमीन में दफन किया गया तीन लाख रुपये का पनीर, जानें क्या थी वजह

Dhirendra Singh

Updated Tue, 25 Aug 2026 01:46 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 01:46 PM IST







Link Copied



मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को कोसीकलां क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 1200 किलोग्राम संदिग्ध पनीर बरामद कर जनहित में नष्ट कराया। पनीर की अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई गई है। गुणवत्ता पर संदेह होने के चलते पनीर के तीन नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन