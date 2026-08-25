हाय रे महंगाई: चीनी के बाद प्याज हुआ महंगा, एक हफ्ते में दोगुने हुए दाम; इन सब्जियों ने भी बिगाड़ा बजट

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लहसुन, गोभी और अदरक के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है। धनिया और भिंडी के दाम भी पहले की तुलना में तेज हुए हैं। हालांकि सभी सब्जियों के भाव में तेजी नहीं है। कुछ हरी सब्जियों के दाम सामान्य बने हुए हैं। ग्राहक जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी कारोबारियों के अनुसार बारिश के कारण खेतों से सब्जियों की तुड़ाई प्रभावित हुई है। मंडियों तक माल पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। इसका असर आवक पर पड़ा है। आवक कम होने से कुछ सब्जियों के भाव बढ़े हैं।गृहणी कोमल मित्तल का कहना है कि प्याज और दूसरी सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का बजट प्रभावित हो रहा है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की खरीदारी में अब पहले से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। बारिश के कारण यदि भाव और बढ़े तो परेशानी बढ़ सकती है। ,गृहणी नीलम ने कहा कि महिला ग्राहक रेखा देवी ने बताया कि सब्जियों के दाम बढ़ने से खरीदारी में कटौती करनी पड़ रही है। पहले जितनी मात्रा में सब्जियां खरीदते थे, अब उतनी नहीं ले पा रहे हैं। घर का खर्च संभालने के लिए कम कीमत वाली सब्जियों को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। ,