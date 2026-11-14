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VIDEO: भोगांव के रामलीला मैदान में 2.75 करोड़ से विकास कार्य

Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
Ramlila Maidan revamped at a cost of Rs 2.75 crore; Cabinet Minister Jaiveer Singh inaugurates the development works.
मैनपुरी के भोगांव में शनिवार को एतिहासिक रामलीला मैदान मे जीर्णोद्वार एवं विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने लोकार्पण किया। दो करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कार्यों के लोकार्पण के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास नीतियों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सनातन संस्कृति के संरक्षण के साथ विकास को भी निरंतर आगे बढ़ा रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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