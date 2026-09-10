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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Landlord Locks Bank Over Unpaid Rent in Mainpuri

VIDEO: ढाई साल से किराया नहीं मिला तो मकान मालिक ने बैंक में जड़ा ताला, अधिकारियों के आश्वासन पर खुला

Thu, 10 Sep 2026 03:05 PM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Thu, 10 Sep 2026 03:05 PM IST
Landlord Locks Bank Over Unpaid Rent in Mainpuri
मैनपुरी के घिरोर कस्बा के शाहजहांपुर रोड़ स्थित गुरुवार को सुवह उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का लगभग दो वर्ष से किराया बकाया चल रहा है। जिसके चलते मकान मालिक ने ताला लगा दिया उच्च अधिकारियों से बात होने के बाद एक सप्ताह का समय निश्चित होने पर ताला खोला गया। कस्बा निवासी अवधेश कुमार पुत्र रामनरेश ने बताया कि लगभग ढाई वर्ष से बैंक का किराया नहीं मिल रहा है। कई बार उच्च अधिकारियों से बात भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद आज ताला लगा दिया गया। अधिकारियों ने एक सप्ताह का समय मांगा है। उसके वाद भी किराया अगर नहीं मिलता है। तो पुनः ताला डाल देंगे। वही ब्रांच मैनेजर प्रवीन कुमार का कहना है कि पुराना एग्रीमेंट रामनरेश के नाम था उनकी मृत्यु हों जाने के बाद किराया पेंडिंग है। उच्च अधिकारियों से बात हो गई है। निदान हो जायेगा।
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