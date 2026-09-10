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VIDEO: अमर उजाला में खबर छपते ही दौड़ी स्वास्थ्य टीम, बीमार छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए

Dhirendra Singh

Updated Thu, 10 Sep 2026 03:08 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 03:08 PM IST







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मैनपुरी। विगत दिनों नगर के भोगांव-मैनपुरी मार्ग पर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हुए टीकाकरण के बाद एक छात्र की हालत गंभीर होने की खबर अमर उजाला अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित होने पर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीमार छात्र के घर पहुंचकर जानकारी जुटाई और उसे ईलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गये। ... और पढ़ें

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