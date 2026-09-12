Mainpuri News: भाजपा सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान-सांसद डिंपल यादव

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किशनी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव शनिवार को किशनी क्षेत्र के गांव किशनपुर मुर्गिया, हविलिया, डांडी भट्टा और चांदा पहुंची। एक सितंबर को हरियाणा के पलवल में किशनी क्षेत्र के पांच लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर परिजन से मिलकर शोक जताया। सांसद ने चांदा में मृतक विजय यादव के भाई देवराज यादव को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि सभी मृतक समाजवादी परिवार के थे। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इसके बाद सांसद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा की तैयारी तेजी से चल रही है। भाजपा सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान है। सरकार का लोकतंत्र और न्यायपालिका में भरोसा नहीं है। प्रदेश में अधिकारी भाजपा के इशारे पर नियम और कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर विधायक बृजेश कठेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, रामपाल सिंह यादव, डॉ.पारुल शंकर, चेयरमैन प्रतिनिधि डैनी यादव, डॉ. गजराज यादव, मुकुल यादव, सुमन दिवाकर, नृप चौधरी, सत्यम कठेरिया, संजीव सविता, गौरव दयाल वाल्मीकि आदि मौजूद रहे।