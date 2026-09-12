Mainpuri News: मंदिर के सामने मिला वृद्ध का शव, शिनाख्त नहीं

विज्ञापन

घिरोर। कस्बा स्थित मोहल्ला डालगंज में चमेली मंदिर के सामने शनिवार को वृद्ध का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने बताया कि वृद्ध मानसिक रूप से बीमार था, उसका नाम पता किसी को नहीं मालूम है। पुलिस ने शिनाख्त न होने पर शव मोर्चरी में रखवाया है। शव की सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों से पूछताछ की और मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ समय से वृद्ध दिनभर कस्बा क्षेत्र में ही घूमते नजर आते थे। शनिवार को उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में रखवाया है। सीओ कुरावली सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, आसपास के थानों में फोटो भेजी गई हैं।