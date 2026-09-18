{"_id":"6aad594cdda9ab6f7d014596","slug":"video-drm-inspected-mainpuri-station-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डीआरएम ने किया मैनपुरी स्टेशन का निरीक्षण, अधूरे काम देख जताई नाराजगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मैनपुरी जंक्शन को यात्री सुविधाओं से लेस करने के लिए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। शुक्रवार को मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कार्यों की हकीकत परखी। निरीक्षण यान से देर शाम स्टेशन पहुंचे डीआरएम ने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और ओवरब्रिज समेत विभिन्न निर्माण कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया। कई कार्य अधूरे मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को इन्हें जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। डीआरएम के निरीक्षण से पहले रेलवे अधिकारी और कर्मचारी दिनभर तैयारियों में जुटे रहे।

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