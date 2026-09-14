{"_id":"6aa7c99381156ee7bd01714b","slug":"video-deep-potholes-on-agra-bypass-risk-of-accidents-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा बाईपास पर गहरे गड्ढे, हादसों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहार से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं। जनपद में आम रास्तों के साथ ही मुख्य मार्गों पर भी तमाम गड्ढे हो चुके हैं। आगरा बाईपास मार्ग पर मौजूद करहल चौराहे के पास करीब 2 से 3 फीट के गड्ढे हैं, जिनमें से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, गड्ढों की वजह से वाहन चालक हादसे के डर के साए में अपना वाहन निकलते हैं। कई बार यहां दो पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेहरू स्टेडियम में कुछ समय पहले जनसभा की थी। तब उनके आगमन से पहले लोक निर्माण विभाग ने इस मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए पैच वर्क किया था, लेकिन जनसभा के दो दिन बाद ही हुई बरसात से पैच वर्क की पोल खुल गई और फिर से इस मार्ग पर गड्ढे हो गए। बारिश के बाद यहां की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। इस मार्ग पर जलभराव होने की वजह से वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा ही नहीं हो पाता और इस कारण कई बार हादसे भी हुए हैं। वहीं लोग निर्माण विभाग ने अभी तक इन गड्ढों को भरने के लिए कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं की है।

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