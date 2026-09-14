Mainpuri News: हॉकी प्रतियोगिता में दम दिखाएंगी खिलाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 14 Sep 2026 11:24 PM IST
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मैनपुरी। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से चार से नौ अक्तूबर को जनपद मऊ में प्रदेश स्तरीय सब जूनियर समन्वय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में जनपदीय ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। ट्रायल की तिथि निदेशालय के आदेश पर निर्धारित की जाएगी। प्रशिक्षक बालिका खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां समझा रहे हैं ताकि चयनित होने के बाद खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
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