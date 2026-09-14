Mainpuri News: खाद के लिए किसान परेशान, आलू ने तोड़ी कमर

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बरनाहल। करहल विधायक तेजप्रताप यादव ने कई गांव में सोमवार को बैठक की। उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। किसानों की खाद और आलू की समस्या को उठाया।विधायक ने पैरारशाहपुर, नगला धौकल, गुजूपुर, श्रंगानसीरपुर, नीवा, नगला सवईया, आजमपुर, कसौली, नगला जोरे, खेड़ामहान, नगला मूझ और नगला अतिराम पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार में आलू के भाव जमीन पर आ गए हैं। किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। खाद के लिए भी किसान भटक रहा है। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि पीडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, गौरव यादव, शिवकुमार शाक्य, आरएस यादव, सनी यादव, अनीश खां, विजेंद्र सिंह, सुनील कुमार मौजूद रहे।