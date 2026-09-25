बारिश में जलभराव ने बढ़ाई समस्या

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बृहस्पतिवार को बारिश होने के कारण अधिकांश वार्ड की सड़क पर जलभराव हो गया। शास्त्री नगर समेत अन्य वार्ड में सड़क पर पानी भरने के कारण लोग पानी के रास्ते जाने को मजबूर दिखे। नगर पालिका के कर्मियों के द्वारा जलनिकासी की समस्या को लेकर समाधान कराया जा रहा था।

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