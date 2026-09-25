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Maharajganj News: 144 मरीज व 283 पशुओं का किया निशुल्क इलाज

Fri, 25 Sep 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:33 AM IST
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Free treatment provided to 144 patients and 283 animals.
ठूठीबारी। एसएसबी 22वीं वाहिनी द्वारा समवाय ठूठीबारी के बोदना गांव में मानव चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा शिविर में डॉ. जितेंद्र चौहान 144 व्यक्तियों का निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श देते हुए दवा दिया। वहीं पशु चिकित्सक डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि शिविर में 283 पशुओं का उपचार किया गया तथा जरूरत के अनुसार पशुपालकों को दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।
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