{"_id":"6aec7c4bd7e9e1adee0414a0","slug":"video-two-month-old-baby-girl-mysteriously-goes-missing-while-sleeping-beside-parents-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: माता-पिता के साथ सो रही दो माह की मासूम रहस्यमय तरीके से लापता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र में दो माह की मासूम बच्ची घर से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। बच्ची रात में माता-पिता के साथ कमरे में सो रही थी। मां ने रात करीब 2:30 बजे उसे दूध पिलाया था। सुबह बच्ची बिस्तर से गायब मिली। कमरे का बल्ब कपड़े से ढका हुआ था और खिड़की खुली थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बच्ची की तलाश के लिए चार टीमें गठित की गई हैं।

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