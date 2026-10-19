बरोहिया चौराहे पर रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, दो गंभीर घायल

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निचलौल-सिंदुरिया मार्ग स्थित बरोहिया चौराहे पर सोमवार को रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि निचलौल की ओर से आ रही सरकारी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक बस के नीचे जा घुसी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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