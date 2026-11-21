{"_id":"6b01117a17f7f853220649d0","slug":"video-raised-awareness-among-the-youth-about-the-importance-of-voting-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: डीएम ने छात्र-छात्राओं को मतदान के महत्व के प्रति किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंडित जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज में शुक्रवार को आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने छात्र-छात्राओं को मतदान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकार के साथ लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है और युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। डीएम ने युवाओं से परिवार और आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।

... और पढ़ें