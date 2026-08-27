लखीमपुर खीरी: मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती गांवों में पहुंचा पानी

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लखीमपुर खीरी में नेपाल सीमा पर बह रही मोहाना नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। निघासन तहसील क्षेत्र के जसनगर और केवटली में नदी के तेज कटान से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। देखते ही देखते कटान शिवभगवान, रामकुमार और गोवर्धन के घरों तक पहुंच गया है। इससे परिवारों के सामने आशियाना उजड़ने का खतरा मंडराने लगा है।

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