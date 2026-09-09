खौफनाक घटना: लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में नाव सवार युवक को खींच ले गया मगरमच्छ, तलाश जारी

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लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घाघरा नदी में मछली पकड़ने गए एक युवक को मगरमच्छ ने हमला कर पानी में खींच लिया। घटना बुधवार दोपहर की है, जिसके बाद से युवक का कोई पता नहीं चल सका है। वन विभाग के साथ गोताखोरों की टीम उसकी तलाश कर रही है। विज्ञापन

माथुरपुर गांव निवासी नीरज (25 वर्ष) बुधवार दोपहर अपनी नाव लेकर घाघरा नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान नदी में मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ नीरज को पानी में खींच ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही नीरज के परिजनों में कोहराम मच गया। नीरज के पिता तेजी ने तत्काल इसकी सूचना अधिकारियों को दी। सूचना पर तहसीलदार धौरहरा आदित्य विशाल मौके पर पहुंचे। उनके साथ क्षेत्रीय वनाधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे। पढ़ुआ थाना प्रभारी मोहित पुंडीर भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

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युवक की तलाश जारी

गोताखोरों की मदद से नदी में युवक की तलाश शुरू कराई गई। शाम चार बजे तक नीरज का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगातार तलाश अभियान चला रही हैं। तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि पुलिस और गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी है। उन्होंने पुष्टि की कि अभी तक नीरज का पता नहीं चल सका है।

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