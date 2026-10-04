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लखीमपुर खीरी: अश्लील इशारे करने पर छह युवक गिरफ्तार, पुलिस ने कराई परेड; देखें वीडियो

Mukesh Kumar

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:22 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:22 PM IST







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लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे में महिलाओं और लड़कियों से अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने छह लड़कों को पकड़ा है। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की परेड कराई, जहां उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। ... और पढ़ें

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