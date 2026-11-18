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विजय, मनोज, सरवन, अमित, गुड्डू, अभिषेक, फिरोज और मुजफ्फर का कहना है कि सफाई के नाम पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन नियमित सफाई नहीं होती। नालों से उठती दुर्गंध और मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान हैं। बरसात में निकासी बाधित होने से नालियां उफनाने लगती हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है। दीपावली बीतने के बाद भी मुख्य नालों की सफाई नहीं होने से नगर पंचायत के स्वच्छता संबंधी दावों पर सवाल उठ रहे हैं।नालों की नियमित सफाई नहीं होने से बरसात में जलभराव की समस्या पैदा होती है। दीपावली बीतने के बाद भी नाले साफ नहीं कराए गए हैं। शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है।-सरवननाला बनने के बाद से उसकी तलीझाड़ सफाई नहीं कराई गई। कर्मचारी कभी-कभार ऊपर से पॉलीथिन हटाते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं। अंदर जमा गंदगी साफ नहीं होती।-गुड्डूदुकान के सामने स्थित मुख्य नाला गंदगी से पटा है। इससे पूरे दिन दुर्गंध आती है और मच्छरों की भरमार रहती है। सफाई कर्मचारियों और मेट से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।-अमित श्रीवास्तवदीपावली पर रोस्टर बनाकर नगर में नालियों की सफाई कराई गई थी। यदि नालों में गंदगी जमा हो गई है तो दो दिनों में उसे साफ करा दिया जाएगा।-ऋषिकेश वर्मा, ईओ, नगर पंचायत ओयल-ढखवा