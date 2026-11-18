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सोने-चांदी के आभूषणों के साथ अब आर्टिफिशियल गहनों की भी खूब खरीदारी हो रही है। शादी समारोहों में हल्दी, मेहंदी, संगीत, निकाह, जयमाला और रिसेप्शन के लिए अलग-अलग ज्वेलरी सेट खरीदे जा रहे हैं। लहंगे और साड़ी के रंग से मेल खाते गहनों की मांग है। कई ग्राहक कपड़े साथ लेकर दुकानों पर पहुंच रही हैं, ताकि उनके हिसाब से मैचिंग सेट चुन सकें।बाजार में ब्राइडल नेकलेस सेट, गोल्ड पॉलिश, प्रीमियर गोल्ड पॉलिश और ब्राइडल कड़ों की खूब बिक्री हो रही है। इनके अलावा झुमकी, चूड़ी, चेन, राजपूती आड़, विक्टोरियन पोलकी और घड़ी वाले ब्रेसलेट भी पसंद किए जा रहे हैं।दुकानदार सपना ने बताया कि युवतियां लहंगा और साड़ी खरीदने के बाद उनके रंग के हिसाब से ज्वेलरी लेने पहुंच रही हैं। कई ग्राहक कपड़े साथ लाती हैं। दुकानदार कौशल किशोर मिश्रा के मुताबिक, कम कीमत में आर्टिफिशियल ज्वेलरी आकर्षक लुक देती है और इसे अलग-अलग परिधानों के साथ पहना जा सकता है।दुकानदार उर्वशी, नेहा, शादाब और वारिस ने बताया कि इन दिनों पूरे सेट वाले ब्राइडल नेकलेस की मांग अधिक है। गोल्ड पॉलिश के आभूषण और ब्राइडल कड़े भी खूब बिक रहे हैं। दुकानदारों को सहालग में कारोबार और बढ़ने की उम्मीद है।आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रेटज्वेलरीकीमतब्राइडल ज्वेलरी1200 रुपये से शुरुआतआर्टिफिशियल1000 रुपये से शुरुआतब्राइडल नेकलेस1000 से 10,000 रुपयेझुमकी800 से 2000 रुपयेटॉप्स100 से 2000 रुपयेचेन200 से 500 रुपयेब्रेसलेट500 से 2000 रुपयेकड़े 300 से 2000 रुपयेपर्स500 से 5000 रुपये