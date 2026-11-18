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उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फॉर्म-6 भरकर या ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण जरूरी है। युवा देश के लोकतांत्रिक भविष्य का महत्वपूर्ण आधार हैं। सभी पात्र छात्र-छात्राएं अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और परिवार व आसपास के अन्य युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करें।

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लखीमपुर खीरी। युवराज दत्त महाविद्यालय में नए मतदाताओं को जोड़ने और पात्र युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद प्राचार्य प्रो. हेमंत पाल ने उन छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फॉर्म-6 वितरित किए गए।