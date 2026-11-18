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मेले में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर, विशिष्ट अतिथि ब्रजेश सिंह थे। जिला सेवायोजन अधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि मेले में गुजरात, राजकोट, अहमदाबाद, गुरुग्राम, औरंगाबाद, बेंगलुरु और तमिलनाडु की 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें वीकेटी टायर्स, शक्तिमान एग्रो इंडस्ट्रीज, मदरसन, कृष्णा मारुति, ब्लिंकिट वेयरहाउस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी शामिल थीं।कंपनियों ने प्रोडक्शन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, लाइन ऑपरेटर, टेक्निकल ऑपरेटर, वेयरहाउस पिकर, स्टोर एसोसिएट, क्वालिटी एवं पीडीआई टेक्नीशियन, असेंबली टेक्नीशियन और डिस्पैच एग्जीक्यूटिव के पदों पर युवाओं का चयन किया। चयनित युवाओं को पद के अनुसार 16 से 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन पर नौकरी दी गई। कंपनियों ने 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चयनित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य सत्य प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद