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सीतापुर रोड स्थित रॉयल फूड्स डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए 25 ओवर के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लामाटीना की टीम 18.1 ओवर में 70 रन पर ऑलआउट हो गई। शिखर प्रताप सिंह ने सर्वाधिक 19 रन बनाए। जेनेसिस के अंश अग्रवाल ने चार और धनुर ने तीन विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेनेसिस ने 15.5 ओवर में चार विकेट खोकर 71 रन बना लिए। अक्षत अवस्थी ने 37 रन की पारी खेली, जबकि सुदेश और आदित्य ने 12-12 रन बनाए। लामाटीना के विराट ने तीन विकेट लिए।मुख्य अतिथि रामजी दीक्षित और विशिष्ट अतिथि अमित अग्रवाल ने अंश अग्रवाल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान अभिषेक शुक्ला, नरेंद्र शुक्ला, फारुख हसन, राकेश कुमार गुप्ता, नीरज शुक्ला, रविशंकर तिवारी, मालिक इरफान, मासी अहमद खान और श्याम मोहन श्रीवास्तव मौजूद रहे।