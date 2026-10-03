Lakhimpur Kheri News: खाते में डलवाए रुपये, संलिप्तता मिलने पर टेक्नीशियन निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 01:32 AM IST
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गोला गोकर्णनाथ। विद्युत उपकेंद्र 33/11 केवी उचौलिया के टेक्नीशियन संगम कश्यप के खिलाफ सात उपभोक्ताओं ने रुपये लेने की शिकायत की थी। उपभोक्ताओं ने शपथ एवं साक्ष्य देकर कुछ मामलों में धनराशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप लगाया था। जांच में उसकी संलिप्तता की पुष्टि होने पर अधीक्षण अभियंता मनीष कुमार झा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
शिकायतकर्ताओं में मूड़ाभाई कंजा निवासी शिवम वर्मा, राजगढ़ निवासी महेश्वरी देवी, पिपरियाडीह निवासी मुन्नेंद्र सिंह, घरथनिया निवासी सुनील कुमार, कौशल किशोर वर्मा, केशव कुमार और हेमपुर निवासी जगदीश प्रसाद शामिल हैं।
प्रकरण की जांच अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड गोला एवं मोहम्मदी ने की। जांच में संगम कश्यप, टेक्नीशियन ग्रेड-टू की संलिप्तता की पुष्टि होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई।
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अधीक्षण अभियंता ने बताया कि निलंबन अवधि में उन्हें पलिया विद्युत वितरण उपखंड से संबद्ध किया गया है।
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शिकायतकर्ताओं में मूड़ाभाई कंजा निवासी शिवम वर्मा, राजगढ़ निवासी महेश्वरी देवी, पिपरियाडीह निवासी मुन्नेंद्र सिंह, घरथनिया निवासी सुनील कुमार, कौशल किशोर वर्मा, केशव कुमार और हेमपुर निवासी जगदीश प्रसाद शामिल हैं।
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प्रकरण की जांच अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड गोला एवं मोहम्मदी ने की। जांच में संगम कश्यप, टेक्नीशियन ग्रेड-टू की संलिप्तता की पुष्टि होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई।
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अधीक्षण अभियंता ने बताया कि निलंबन अवधि में उन्हें पलिया विद्युत वितरण उपखंड से संबद्ध किया गया है।