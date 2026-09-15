{"_id":"6aa9541320e7015c040b7514","slug":"video-ganesh-utsav-boosts-sweets-business-modaks-in-highest-demand-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"गणेश उत्सव ने बढ़ाया मिठाइयों का कारोबार, मोदक की सबसे ज्यादा मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में गणेश चतुर्थी के साथ ही मिठाइयों का कारोबार भी बढ़ गया है। शहर में जगह-जगह सजे गणेश पंडालों और घरों में स्थापित प्रतिमाओं के पूजन-अर्चन के साथ प्रसाद की मांग बढ़ी है। खासतौर पर मोदक की सबसे अधिक मांग है। मिठाई की दुकानों पर अलग-अलग स्वाद और आकार के मोदक तैयार किए जा रहे हैं। गणेश उत्सव में कहीं पांच, कहीं सात तो कहीं 11 दिन तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम आरती, भजन-कीर्तन के बाद भगवान गणेश को मोदक, मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू समेत अन्य मिठाइयों का भोग लगाया जा रहा है। इसके चलते मिठाई दुकानों पर खरीदारों की आवाजाही बढ़ी है। बाजार में भाप से तैयार पारंपरिक मोदक के साथ चॉकलेट, पाइनएप्पल, केसरिया, बनीला और खोया के मोदक भी उपलब्ध हैं। दुकानदार अवधेश, राजू और दिलीप ने बताया कि गणेश चतुर्थी के पहले दिन सोमवार को मोदक की अच्छी बिक्री हुई। एक दिन पहले से ही इसकी मांग शुरू हो गई थी। उत्सव के समापन तक बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।

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