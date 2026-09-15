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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A Dhaman snake was found in the principal's house, and the rescue team safely caught it

Lakhimpur Kheri News: प्रधानाचार्य के घर में निकला धामन सांप, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पकड़ा

Tue, 15 Sep 2026 02:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 15 Sep 2026 02:06 AM IST
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A Dhaman snake was found in the principal's house, and the rescue team safely caught it
पलिया में प्रधानाचार्य के घर में निकला सांप। स्रोत: रेस्क्यू टीम
पलियाकलां। नगर के सुभाष नगर स्थित बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डीएल भार्गव के आवास में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। घर के एक कोने में सांप दिखाई देने पर परिजनों ने स्थानीय वन्यजीव व सर्प मित्र रामगोविंद रेस्क्यू टीम को सूचना दी।
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मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सावधानी से खोजबीन कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। पहचान में सांप गैर-विषैला धामन (इंडियन रैट स्नेक) निकला। बताया गया कि वह चूहों की तलाश में रिहायशी इलाके में आया था। संवाद
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