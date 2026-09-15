{"_id":"6aa941ba876bb2e68302e2cf","slug":"video-peace-party-president-dr-ayyub-addressed-the-public-meeting-in-lakhimpur-kheri-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अय्यूब बोले- सत्ता में आए तो सभी समाज के उत्थान पर होगा जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर के कस्बा खीरी के मैदान में मंगलवार दोपहर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अय्यूब सर्जन ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टियों ने सभी समाज के बजाय अपने-अपने वर्गों को प्राथमिकता दी। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी समाज के उत्थान पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों व मदरसों को बुलडोजर कार्रवाई का निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि पीस पार्टी ने कई नेताओं को राजनीतिक पहचान दिलाई, लेकिन बाद में वे पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व लोग मौजूद रहे।

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