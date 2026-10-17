लखीमपुर खीरी: जिला निर्वाचन कार्यालय में कुर्की, न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई

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लखीमपुर खीरी में करीब 75 लाख रुपये के बकाया भुगतान के मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन योगेश यादव के आदेश पर जिला निर्वाचन कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई। न्यायालय के अमीन ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में पहुंचकर कुर्की योग्य फर्नीचर और अन्य सामान को कब्जे में लिया। इसके बाद कमरे में ताला लगवा दिया गया। निगरानी के लिए एक कर्मचारी की भी तैनाती की गई है। मामला पंजाब टेंट हाउस बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित वाद संख्या 20/2017 का है।

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