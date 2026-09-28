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हरदोई लूट के बाद लखीमपुर खीरी में अलर्ट, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान

गीतेश सक्सेना

Updated Mon, 28 Sep 2026 06:37 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 06:37 PM IST







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हरदोई में रविवार देर रात लाखों की चांदी लूटी गई। इसके बाद लखीमपुर खीरी पुलिस सतर्क हो गई। मुख्य चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस को लुटेरों के नेपाल भागने का शक है। देर रात तक चली जांच में कोई संदिग्ध नहीं मिला। ... और पढ़ें

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