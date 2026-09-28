लखीमपुर खीरी: समूह सखी की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, डीएम की गाड़ी रोकी, मानदेय बढ़ाने की मांग

लखीमपुर खीरी में मानदेय बढ़ाने और सेवा नियमित किए जाने समेत सात मांगों को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में समूह सखी डीएम कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसडीएम तनवीर अहमद ने महिलाओं से ज्ञापन लिया। इसके बाद भी महिलाएं काफी देर तक मौके पर खड़ी रहीं। नारेबाजी करते हुए अपनी मांग बुलंद की।

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समूह सखियों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों की सेवाएं आमजन तक पहुंचाने का काम करती हैं। बचत खाते खुलवाने, समूह की बचत जमा कराने, बैठक कराने, लोकोस एप पर फीडिंग, फैमिली आईडी बनवाने, केवाईसी कराने समेत अन्य कार्य किए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें वर्तमान में दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। विज्ञापन



समूह सखियों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों की सेवाएं आमजन तक पहुंचाने का काम करती हैं। बचत खाते खुलवाने, समूह की बचत जमा कराने, बैठक कराने, लोकोस एप पर फीडिंग, फैमिली आईडी बनवाने, केवाईसी कराने समेत अन्य कार्य किए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें वर्तमान में दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।