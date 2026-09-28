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लखीमपुर खीरी: समूह सखी की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, डीएम की गाड़ी रोकी, मानदेय बढ़ाने की मांग

Mon, 28 Sep 2026 04:05 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 28 Sep 2026 04:05 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी में सोमवार को समूह सखियों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय 2 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने और सेवा नियमित करने की मांग की। 

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Samuh Sakhi women staged a protest and demanded an increase in their honorarium in Lakhimpur kheri
महिलाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखीमपुर खीरी में मानदेय बढ़ाने और सेवा नियमित किए जाने समेत सात मांगों को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में समूह सखी डीएम कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसडीएम तनवीर अहमद ने महिलाओं से ज्ञापन लिया। इसके बाद भी महिलाएं काफी देर तक मौके पर खड़ी रहीं। नारेबाजी करते हुए अपनी मांग बुलंद की। 

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समूह सखियों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों की सेवाएं आमजन तक पहुंचाने का काम करती हैं। बचत खाते खुलवाने, समूह की बचत जमा कराने, बैठक कराने, लोकोस एप पर फीडिंग, फैमिली आईडी बनवाने, केवाईसी कराने समेत अन्य कार्य किए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें वर्तमान में दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।
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उठाईं ये मांगें 
महिलाओं ने मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने, सेवा स्थायी/नियमित करने, लोकोस पर काम के लिए टैबलेट-मोबाइल फोन व रिचार्ज देने, मानदेय व्यक्तिगत खाते में देने, निशुल्क बीमा, ड्रेस और पहचान पत्र देने की मांग की।

ज्ञापन देने के बाद महिलाएं डीएम की गाड़ी के सामने पहुंच गईं और रोक लिया। डीएम अंजनी कुमार ने उनकी समस्याएं शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उनके जाने के बाद भी महिलाएं नारेबाजी करती रहीं। उनका कहना था कि उन्हें हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। बाद में शहर कोतवाल समेत पुलिस बल के पहुंचने पर महिलाएं वापस गईं।
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